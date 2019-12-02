السعودية تهزم عُمان وتتأهل لنصف النهائي لملاقاة قطر

بلغ المنتخب السعودي الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على المنتخب العماني 3-1، اليوم الاثنين، في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



سجل فراس البركان (25) وهتان البهبري (42 و58) ثلاثية الأخضر السعودي، فيما جاء هدف عمان الوحيد عبر المنذر العلوي في الدقيق (55).



بهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب البحريني الذي تأهل بدوره إلى نصف النهائي بحلوله ثانياً بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الثالث، فيما تراجع المنتخب الكويتي إلى المركز الرابع بـ 3 نقاط.



وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، تفوق المنتخب البحريني على المنتخب الكويتي 4-2.



ويلتقي المنتخب السعودي في نصف النهائي مع ثاني المجموعة الأولى منتخب قطر، فيما يواجه المنتخب البحريني متصدّر المجموعة الأولى العراق.

المصدر: بي إن سبورت

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