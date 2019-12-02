البحرين تتجاوز الكويت وتبلغ نصف نهائي كأس الخليج

حققت البحرين فوزا مثيرا على الكويت 4-2 بعد مباراة مجنونة اليوم الاثنين لتحجز مكانها في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم.



وتساوت البحرين مع عمان التي خسرت أمام السعودية 1-3 نقاطا لكنها تفوقت بفارق الأهداف لتحتل المركز الثاني خلف الأخضر برصيد 4 نقاط.



سجل للبحرين علي جعفر مدن (45+1) وجاسم الشيخ (70) والبديل تياغو اغوستو هدفين (83 و90+3)، فيما سجل للكويت يوسف ناصر من ركلة جزاء (59) وأحمد الزنكي (85).



وألغى الحكم هدفا للكويت بداعي وجود خطأ على يوسف ناصر.



وفي نصف النهائي يوم الخميس القادم تلعب قطر مع السعودية من جهة، والبحرين مع العراق من حهة اخرى.

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