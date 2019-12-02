قطر تهزم الإمارات برباعية وتبلغ نصف نهائي خليجي 24

بلغ منتخب قطر نصف نهائي كأس الخليج المقامة على أرضه، بعد فوزه على منتخب الإمارات (4-2) في الجولة الثالثة من منافسات الدور الأول لحساب المجموعة الأولى على ستاد خليفة الدولي الإثنين.



وسجل لمنتخب قطر، اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا قبل ساعات، أكرم عفيف 20، و28 من ركلة جزاء، والكابتن حسن الهيدوس 54، وخوخي بو علام 90+4، فيما سجل ثنائية الإمارات علي مبخوت من ركلة جزاء 33، و77.



ونال العنابي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل صدارة المجموعة التي حاز عليها منتخب العراق برصيد 7 نقاط، بعد تعادله (0-0)، مع اليمن الأخيرة بنقطة واحدة أما منتخب الإمارات فاحتل المركز الثالث بثلاث نقاط.



وتلتقي قطر في نصف النهائي الخميس مع أول المجموعة الثانية، أما العراق فيواجه ثاني المجموعة الثانية في اليوم عينه.

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