تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي بلا أهداف اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.



ودخل منتخب العراق إلى المباراة وهو متأهل مسبقاً في الوقت الذي كان به منتخبنا الوطني قد ودّع البطولة مهما كانت النتيجة في مباراته الثالثة الأخيرة.



وأشرك السلوفيني كاتانيتش مجموعة كبيرة من البدلاء في التشكيلة الأساسية طمعاً في إراحة نجوم أسود الرافدين لموقعة نصف النهائي.



وتلقت آمال منتخب العراق صفعة قوية بطرد لاعبه مصطفى محمد جابر بسبب الخشونة من الدقيقة الثامنة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.



وألغى حكم المباراة هدفاً لمنتخبنا الوطني سجله عبد السميع (58) بسبب وجود خطأ على زميله عبد ربه ليبقى منتخب اليمن هو الوحيد الذي لم يتمكن من تسجيل أي هدف في المجموعة.



وحصد منتخبنا الوطني نقطة وحيدة في البطولة بالوقت الذي رفع به منتخب العراق رصيده إلى سبع نقاط متأهلاً في الصدارة أمام قطر الثانية بست نقاط ومن ثم الإمارات ثلاث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل سلبي لمنتخبنا الوطني مع العراق في مباراة بعيدة عن الحسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.