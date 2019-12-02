رياضة | رسميا.. محمد صلاح الخامس في قائمة الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. محمد صلاح الخامس في قائمة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن ترتيب أفضل 10 لاعبين بالعالم في الحفل المقام مساء اليوم في فرنسا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم. وجاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين بالعالم خلف الرباعي ميسي وفان دايك وماني وكريستيانو رونالدو. وتم الكشف عن آخر 6 لاعبين قائمة أفضل 10 أسماء وهم كالتالي:. المركز الخامس: محمد صلاح - ليفربول المركز السادس: كليان مبابي - باريس سان جيرمان Advertisements المركز السابع: أليسون بيكر - ليفربول المركز الثامن: روبرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونخ المركز التاسع: برناردو سيلفا - مانشستر سيتي المركز العاشر: رياض محرز - مانشستر سيتي

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