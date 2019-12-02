رياضة | جوائز البالون دور.. أليسون يفوز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم

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توج البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي بجائزة "ياشين" أفضل حارس مرمى في العالم والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للعام 2019.

أليسون يفوز بجائزة "ياشين" لأفضل لاعب حارس في العالم

وجاء تتويج أليسون في الحفل الذي يقام حاليا بالعاصمة الفرنسية نظرا لدوره الكبير في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.

ويقدم أليسون مستويات رائعة وكبيرة رفقة الريدز وتحت قيادة الألماني يورجن كلوب حيث كان الفريق قريبا من التتويج بالبريمير ليج ونافس على اللقب حتى الرمق الأخير إلا أن مانشستر سيتي خطفه في الجولة الحاسمة.

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كما توج بلقب دوري الأبطال مع ليفربول بعد الفوز في النهائي على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد من توقيع نجمنا المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي.

ونجح أليسون كذلك في قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا عام 2019 بعد التفوق على بيرو في النهائي.