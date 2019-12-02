رياضة | أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 2 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها توجيه الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند صدمة إلى الملكي وتفضيله الرحيل إلى ليفربول. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم بروسيا دورتموند يصدم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة العديد من الأندية بالفوز بخدمات الإنجليزي جادون سانشو في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت شبكة bleacherreport4 العالمية بأن ليفربول أصبح المفضل للتعاقد مع سانشو على الرغم رغبة الكثير من الأندية بالتعاقد معه.

وأكدت الشبكة العالمية أن النجم الإنجليزي الشاب يرغب بالرحيل عن دورتموند في يناير القادم علماً بأن ريال كلا من مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يرغبون بضمه.

أخبار ريال مدريد اليوم

- مفاجأة .. ريال مدريد حاول التعاقد مع ميسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني أيقونة برشلونة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بيريز حاول التعاقد مع ميسي في 2014 مستغلاً مشاكله في ذلك الوقت مع مصلحة الضرائب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني أغلق الباب في وجّه محاولات فلورنتينو بيريز على الفور وفضّل اللاعب الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي صاحب الـ32 عاماً يمكنه الرحيل مجاناً الصيف القادم علماً أن عقده ينتهي في 2021 وخاض ميسي مع برشلونة 701 مباراة وسجل 614 هدفاً وصنع 250 هدف.

أخبار ريال مدريد الآن

- زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أبلغ إدارة النادي قراره النهائي بشأن استمرار الجناح إيسكو في سانتياجو برنابيو حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة El Confidencial الإسبانية أن النجم الإسباني يفكر في الرحيل فس فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات رغبة منه في استعادة مستواه قبل كأس أمم أوروبا 2020.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان قرر الاعتماد على إيسكو مرة أخرى ومنحه الفرصة من جديد في المباريات القادمة حتى يساعد الفريق في تحقيق أهدافه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو شارك في آخر مباراتين للفريق أساسيًا أمام كلا من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني وهذا يؤكد قرار زيدان بالاعتماد عليه.

- ريال مدريد يخطط لضم نجم آرسنال في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض خيالي لضم الجابوني إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد ينوي تقديم عرض تبلغ قيمته 82 مليون يورو بالإضافة إلى النجم الكولومبي خيمس رودريجيز من أجل التعاقد مع أوباميانج نجم آرسنال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانج يرغب في الرحيل عن آرسنال في الصيف المقبل عقب إقالة الإسباني أوناي إيمري عن تدريب الجانرز لكنه سوف ينتظر معرفة المدرب الجديد لحسم قراره علما بأن عقده مع المدفعجية ينتهي يونيو 2021.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة هو الآخر مهتم بضم أوباميانج من أجل تدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل ويمتلك عرضًا من إنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى آرسنال الإنجليزي.

- ميسي يتفوق على بنزيما

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يتربع على عرش صدارة قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري الإسباني في الموسم الحالي وتفوق على كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بنزيما وميسي يتنافسان على لقب البيتشيتشي (هداف الليجا) هذا الموسم، حيث يتربع بنزيما على الصدارة برصيد 10 أهداف بينما حل ميسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكن الصراع بينهما لا يقتصر على تسجيل الاهداف بل وعلى صناعتها أيضاً.

وكشفت التقارير الصحفية أن ميسي صنع 5 أهداف في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي على الرغم من أنه غاب عن المباريات الأولى في الموسم الحالي بسبب الإصابة، حيث لم يخض فقط سوى 8 مباريات.

وأفادت التقارير الصحفية بأن كريم بنزيما يحتل المركز الثاني برصيد 4 تمريرات حاسمة ويشاركه في هذا الرقم كلا من زميليه لوكا مودريتش وداني كارفاخال بالإضافة إلى مونتورو نجم غرناطة وإيفير بانيجا نجم إشبيلية ومارتن أوديجارد نجم ريال مدريد المعار إلى ريال سوسيداد.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه سيكون من الصعب على جميع اللاعبين منافسة ميسي في صناعة الأهداف ما لم يتعرض لإصابة طويلة فهو دائماً ما ينهي الموسم في المركز الأول في السنوات العشرة الأخيرة علماً بأنه صنع 14 هدفاً في الموسم الماضي في بطولة الدوري الإسباني فقط.

- لاعب برشلونة : ريال مدريد ليس منافسة لنا فقط علي الليجا

عبر سيرجو روبيرتو مدافع نادي برشلونة عن سعادته البالغة بعد الفوز علي حساب نادي اتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي وصعود الفريق الي صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز رفقة نادي ريال مدريد.

وقال اللاعب الدولي الاسباني مدافع نادي برشلونة سيرجي روبيرتو:" ليس ريال مدريد فقط هو منافسنا علي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم هناك إشبيلية وأيضا أتلتيكو مدريد رغم الخسارة".

وكان نادي برشلونة قد حقق فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي اتلتيكو مدريد بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ليقود الفريق الكتالوني لاحتلال صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

مشرة أخبار ريال مدريد

- كاسيميرو مهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، حالة من القلق خوفًا من غياب نجمه أمام برشلونة، بالكلاسيكو الإسباني، لحساب مؤجلات الجولة العاشرة بالليجا.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" في تقرير لها اليوم، إن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق بات مهددًا بالغياب أمام برسلونة، بسبب تراكم الكروت الصفراء.

وأضافت الصحيفة أن كاسيميرو، متبق له كارت أصفر وحيد، وهو ما يهدد غيابه في حال حصوله على هذا الكارت بمباراة فالنسيا التي تسبق مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة، أن الحل الوحيد لدى المدير الفني واللاعب، هو التضحية والحصول على الكارت في مباراة إسبانيول المقبلة، ليغيب عن مباراة فالنسيا التالية، ويصبح بعدها جاهز بشكل تلقائي لمواجهة برشلونة بالليجا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إسبانيول، يوم السبت المقبل 7 ديسمبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

- تقارير.. إدارة ريال مدريد كانت تفضل مورينيو عن زيدان

كشفت تقارير انجليزية اليوم الأحد أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، كانت تفضل التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو في أول الموسم لعدم ارتباطه بأي نادي بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي.

وقالت صحيفة صن الإنجليزية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة فلورنتينو بيريز عرضت على البرتغالي جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة الي أنه تم عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر الماضي بالعاصمة الانجليزية لندن وجمع بين جوزيه مورينيو والوكيل بيني زاهافي ولكن غادر المدير الفني البرتغالي الاجتماع مقتنعًا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام ولذا رفض أي عرض يقدمه نادي ريال مدريد الإسباني.