رياضة | فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس قبل انطلاقة حفل الكرة الذهبية "البالون دور" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وبسؤال فان دايك لحظة دخوله لقاعة حفل الكرة الذهبية.. "رونالدو لن يكون متواجدًا.. هل لديك منافس أقل على الكرة الذهبية؟".

ليرد فان دايك بتصريح ساخر قائلا: "هل كان رونالدو منافسًا؟!".

وتشير جميع التسريبات الماضية إلى أن الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني سيكون الفائز بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه.

وفي ما يلي أسماء الفائزين بالجائزة منذ 1956: 2018: الكرواتي لوكا مودريتش 2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو 2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو 2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي 2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو 2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو 2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي 2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي 2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي 2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي 2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو 2007: البرازيلي كاكا 2006: الإيطالي فابيو كانافارو 2005: البرازيلي رونالدينيو 2004: الأوكراني أندري شفتشنكو 2003: التشيكي بافل ندفيد 2002: البرازيلي رونالدو 2001: الإنجليزي مايكل أوين 2000: البرتغالي لويس فيغو 1999: البرازيلي ريفالدو 1998: الفرنسي زين الدين زيدان 1997: البرازيلي رونالدو 1996: الألماني ماتياس زامر 1995: الليبيري جورج ويا 1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف 1993: الإيطالي روبرتو باجيو 1992: الهولندي ماركو فان باستن 1991: الفرنسي جان بيار بابان 1990: الألماني لوثار ماتيوس Advertisements 1989: الهولندي ماركو فان باستن 1988: الهولندي ماركو فان باستن 1987: الهولندي رود خوليت 1986: السوفياتي إيغور بيلانوف 1985: الفرنسي ميشال بلاتيني 1984: الفرنسي ميشال بلاتيني 1983: الفرنسي ميشال بلاتيني 1982: الإيطالي باولو روسي 1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه 1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه 1979: الإنجليزي كيفن كيغان 1978: الإنجليزي كيفن كيغان 1977: الدنماركي آلن سيمونسن 1976: الألماني فرانتس بكنباور 1975: السوفياتي أوليغ بلوخين 1974: الهولندي يوهان كرويف 1973: الهولندي يوهان كرويف 1972: الألماني فرانتس بكنباور 1971: الهولندي يوهان كرويف 1970: الألماني غيرد مولر 1969: الإيطالي جاني ريفيرا 1968: الويلزي جورج بست 1967: المجري فلوريان ألبرت 1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون 1965: البرتغالي أوزيبيو 1964: الإسكتلندي دينيس لو 1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين 1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست 1961: الإيطالي عمر سيفوري 1960: الإسباني لويس سواريز 1959: الإسباني الفريدو دي ستيفانو 1958: الفرنسي ريمون كوبا 1957: الإسباني الفريدو دي ستيفانو 1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز

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