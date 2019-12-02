رياضة | غضب مسئولي مياه البحيرة من لجنة المسابقات بسبب ضغط مباريات القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب مسئولي مياه البحيرة من لجنة المسابقات بسبب ضغط مباريات القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي مسئولي نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة والجهاز الفني بقيادة حمادة مرزوق إستيائهم الشديد من لجنة مسابقات دوري القسم الثالث بعد رفض حسن اسماعيل مقرر اللجنة تأجيل مباراة رشيد المقرر إقامتها يوم السبت 7ديسمبر.

حيث أكد محمد صديق نائب رئيس النادي أن سبب طلب تأجيل هو ضغط المباريات وإجهاد اللاعبين حيث لايعقل أن نلعب أربع مباريات في خمسة عشر يوما وبهذه القررت لايوجد مبدأ تكافؤ الفرق بين جميع أندية المجموعة.

وأشار نائب رئيس نادي مياه البحيرة عن وجود ضرر كثير ماديا علي فريق مياه البحيرة بسبب تطبيق نظام ضغط المباريات وهو ما يتسبب في وجود أزمات مالية كثيرة علي بعض الأندية.

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وكانت لجنة المسابقات رفضت طلب نادي مياه البحيرة بتأجيل مباراة رشيد بالمجموعة الحا دية عشر بدوري القسم الثالث بحاجة ضيق الوقت.

علي جانب أخر حرص الجهاز الفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة بقيادة حمادة مرزوق ومساعديه محمد عزوز وياسر منصور وسعيدالجويلي على عقد جلسة خاصة قبل المران مع لاعبى الفريق الأول طالبهم بالتركيز والأداء الرجولي خارج ملعبهم أمام نهضة العامرية التي تقام الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث، .

ويدخل فريق مياه البحيرة معسكرا مغلقا بدمنهور مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة نهضة العامرية الاربعاء المقبل بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشربدوري القسم الثالث.