رياضة | أهداف مباراة السعودية ضد عمان اليوم في خليجي 24 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة السعودية ضد عمان اليوم في خليجي 24 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب السعودية فوزا كبيرا على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي في النسخة الرابعة والعشرين.

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وجسل ثلاثية الأخضر السعودي كل من فراس البريكان هدف وهتان باهبري "هدفين" في الدقائق 26 و42 و56 على التوالي، في حين جاء هدف عمان الوحيد عن طريق المنذر ربيع العلوي في الدقيقة 55.

وتأهل منتخب السعودية إلى المربع الذهبي من خليجي 24 ليواجه نظيره القطري صاحب الأرض، بينما ودعت عمان المسابقة من دور المجموعات.