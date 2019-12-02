رياضة | عاجل - لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية - «مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر بالون 2019»

مشاهدة حفل الكرة الذهبية (بالون دور 2019) بث مباشر بدون تقطيع، نقل مباشر لحظة بلحظة لحفل جائزة الكرة الذهبية الأن في العاصمة الفرنسية باريس.

نقجم لكم الآن حفل تقديم جائزة الكرة الذهبية ولحظة الإعلان عن الفائز بالون Ballon d'Or 2019 Awards LIVE بث مباشر الكرة الذهبية الآن مباشرة ومجانًا.

يتصدر نجم برشلونة وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه.

وتضم القائمة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ونجوم ليفربول، المصري محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وساديو ماني وأليسون بيكر.

كما تضم نجما مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز وبرناردو سيلفا، وروبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونخ، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.