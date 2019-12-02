رياضة | خليجي 24| السعودية تطيح بعمان وتتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليجي 24| السعودية تطيح بعمان وتتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره العماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الدحيل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

وافتتح فراس البريكان أهداف اللقاء لصالح السعودية، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك عمان عند الدقيقة 26.

وسجل هتان باهبري الهدف الثاني عند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح المنذر ربيع العلوي في تسجيل هدف المنتخب العماني عند الدقيقة 55.

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وأحرز باهبري الهدف الثالث والأخير للسعودية من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى عمان عند الدقيقة 57 .

وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

ومن المنتظر أن تواجه السعودية منتخب قطر، يوم الخميس المقبل، في الدور قبل النهائي، بعدما احتل المركز المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى.

