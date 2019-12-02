رياضة | "المصائب لا تأتي فرادى".. نجم الزمالك يغيب عبر مباراتي الشرقية وأول أغسطس للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصائب لا تأتي فرادى".. نجم الزمالك يغيب عبر مباراتي الشرقية وأول أغسطس للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبى للفريق الأول بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن تفاصيل الإصابة التى تعرض لها محمود حمدى الونش مدافع الفريق خلال مواجهة مازيمبى الأخيرة.

وذكر الجهاز الطبي في تقريره: وأثبتت الفحوصات التى خضع لها مدافع نادى الزمالك، معاناته من الإصابة بمزق على مستوى العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة مازيمبى الكونغولى، غادر على إثرها ملعب المباراة التى انتهت لصالح الأخير بثلاثية نظيفة فى بداية مجموعات دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، السبت المقبل، فى الجولة الثانية من مجموعات دورى أبطال إفريقيا.