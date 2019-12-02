رياضة | صدمة في الزمالك قبل موقعة أول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الزمالك قبل موقعة أول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مواجهتي الأبيض أمام الشرقية ببطولة كأس مصر، وأول أغسطس الأنجولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق عن إصابة الونش بمزق في العضلة بمزق في العضلة الخلفية، حيث تعرض اللاعب للإصابة في مواجهة الابيض الاخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الشرقية يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد لخلافة الصربي ميتشو الذي تمت إقالته خلال الساعات القليلة الماضية، على أثر خسارة الأبيض الاخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

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وقرر الزمالك فسخ التعاقد بشكل رسمي مع ميتشو على خلفية الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة جديدة مع الصربي خلال ساعات.

تأتي الجلسة للاتفاق على الشرط الجزائي المقرر أن يحصل عليه المدرب الصربي، بعد الاتفاق على فسخ التعاقد.

ويقضي عقد المدرب بحصوله على شرط جزائي في حالة الاتفاق على رحيله عن تدريب الزمالك بقيمة راتب شهرين.