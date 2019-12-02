اونلاين | « كورة ستار YALLAKORA » مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي راب

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تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي على ملعب "تيرف مور"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية، بتعليق عصام الشوالي.

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد بيرنلي، في المباراة التي تقام بينهما مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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يسعى مانشستر سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2 ضمن منافسات البريمرليج.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام العاشرة والربع مساء غدا الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع مساءا بتوقيت الإمارات.