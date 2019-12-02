اونلاين | مشاهدة حفل جائز الكرة الذهبية بث مباشر الآن Ballon d'Or 2019 Awards Live

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تعلن مساء اليوم الإثنين، نتائج التصويت الذي تجريها سنوياً مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتتويج أحد اللاعبين المرشحين بجائزة الكرة الذهبية.

في ما يلي أسماء الفائزين بالجائزة منذ 1956:

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندري شفتشنكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج ويا

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي آلن سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الويلزي جورج بست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريز

1959: الإسباني الفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني الفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز 2018: الكرواتي لوكا مودريتش2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو 2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي 2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو2007: البرازيلي كاكا2006: الإيطالي فابيو كانافارو2005: البرازيلي رونالدينيو2004: الأوكراني أندري شفتشنكو2003: التشيكي بافل ندفيد2002: البرازيلي رونالدو2001: الإنجليزي مايكل أوين2000: البرتغالي لويس فيغو1999: البرازيلي ريفالدو1998: الفرنسي زين الدين زيدان1997: البرازيلي رونالدو1996: الألماني ماتياس زامر1995: الليبيري جورج ويا1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف1993: الإيطالي روبرتو باجيو1992: الهولندي ماركو فان باستن1991: الفرنسي جان بيار بابان1990: الألماني لوثار ماتيوس1989: الهولندي ماركو فان باستن1988: الهولندي ماركو فان باستن1987: الهولندي رود خوليت1986: السوفياتي إيغور بيلانوف1985: الفرنسي ميشال بلاتيني1984: الفرنسي ميشال بلاتيني1983: الفرنسي ميشال بلاتيني1982: الإيطالي باولو روسي1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه1979: الإنجليزي كيفن كيغان1978: الإنجليزي كيفن كيغان1977: الدنماركي آلن سيمونسن1976: الألماني فرانتس بكنباور1975: السوفياتي أوليغ بلوخين1974: الهولندي يوهان كرويف1973: الهولندي يوهان كرويف1972: الألماني فرانتس بكنباور1971: الهولندي يوهان كرويف1970: الألماني غيرد مولر1969: الإيطالي جاني ريفيرا1968: الويلزي جورج بست1967: المجري فلوريان ألبرت1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون1965: البرتغالي أوزيبيو1964: الإسكتلندي دينيس لو1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست1961: الإيطالي عمر سيفوري1960: الإسباني لويس سواريز1959: الإسباني الفريدو دي ستيفانو1958: الفرنسي ريمون كوبا1957: الإسباني الفريدو دي ستيفانو1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز

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