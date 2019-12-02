اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف رابط ماتش الاهلي ON SPORT YouTube

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره بني سويف، غدًا الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ويقدم "أهل مصر" بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف,, مشاهدة مباراة الأهلي في كأس مصر,, مشاهدة مباراة الأهلي,, الأهلي ضد بني سويف مباشر

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ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الـ7.30، على أن ينقل اللقاء عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف

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التشكيل المتوقع لـ الأهليحراسة المرمى: شريف إكرامي.

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خط الدفاع: محمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج.

صناعة اللعب: أحمد الشيخ- صلاح محسن- وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.