- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مدوية من ليفاندوفسكي حول الفائز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
تقام بعد قليل حفل إستلام الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس .
وأجاب المهاجم القناص البولندي "روبيرت ليفاندوفسكي" عن سؤال الفائز بالكرة الذهبية ؛ "أريد أن يكون الأمر ممتعًا فقط، فهناك الكثير من اللاعبين العظماء و لا يمكنني تحديد الفائز”.
وأحتل ليفاندوفسكي المراكز العشرة الأولي للقائمة النهائية للحصول علي الكرة الذهبية لعام ٢٠١٩ ومن ضمنهم نجمي العرب ، الدولي الجزائري رياض محرز ، والدولي المصري محمد صلاح .
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مدوية من ليفاندوفسكي حول الفائز بالكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.