تصريحات مدوية من ليفاندوفسكي حول الفائز بالكرة الذهبية 

الإثنين 2 ديسمبر 2019

تقام بعد قليل حفل إستلام الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس .



وأجاب المهاجم القناص البولندي "روبيرت ليفاندوفسكي" عن سؤال الفائز بالكرة الذهبية ؛ "أريد أن يكون الأمر ممتعًا فقط، فهناك الكثير من اللاعبين العظماء و لا يمكنني تحديد الفائز”.

وأحتل ليفاندوفسكي المراكز العشرة الأولي للقائمة النهائية للحصول علي الكرة الذهبية لعام ٢٠١٩ ومن ضمنهم نجمي العرب ، الدولي الجزائري رياض محرز ، والدولي المصري محمد صلاح .