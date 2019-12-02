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تصريحات مدوية من ليفاندوفسكي حول الفائز بالكرة الذهبية 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 2 ديسمبر 2019

تقام بعد قليل حفل إستلام الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس .

وأجاب المهاجم القناص البولندي "روبيرت ليفاندوفسكي" عن سؤال الفائز بالكرة الذهبية ؛ "أريد أن يكون الأمر ممتعًا فقط، فهناك الكثير من اللاعبين العظماء و لا يمكنني تحديد الفائز”.

وأحتل ليفاندوفسكي المراكز العشرة الأولي للقائمة النهائية للحصول علي الكرة الذهبية لعام ٢٠١٩ ومن ضمنهم نجمي العرب ، الدولي الجزائري رياض محرز ، والدولي المصري محمد صلاح .

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