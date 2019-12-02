شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يلحق بالبحرين إلى نصف نهائي خليجي 24 والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019

رافق المنتخب السعودي نظيره البحريني إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، بعد تغلب الأخضر على منتخب عمان بثلاثية مقابل هدف ، بينما تغلب المنتخب البحريني على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام دور المجموعات.



المنتخب السعودي يهزم عمان بثلاثية

حقق منتخب السعودية الفوز على نظيره عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة و الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي .

وجاء هدف الأخضر الأول بقدم المهاجم فراس البريكان بالدقيقة 26 بعد تسديدة صاروخية في شباك حارس عمان فايز الرشيدي، ثم أحرز هتان باهبري الهدف الثاني بالدقيقة 42 من أسيست رائع تلقاه من سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء.

المنتخب العماني يسجل هدف تقليص الفارق والأخضر يحسم البطاقة

وتمكن منتخب عمان من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب المنذر العلوي من تسديدة مباغتة على مرمى فواز القرني بالدقيقة “55”، ولكن المنتخب السعودي أنهى الأمور بهدف ثالث عن طريق هتان باهبري بعدها بدقيقتين فقط “57” ليتأهل الأخضر إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي.

منتخب البحرين يتخطى الكويت بصعوبة

وعلى الجانب الآخر استطاع منتخب البحرين أن يحقق مفاجأة قوية أمام الكويت ويفوز بـ4-2 خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الإثنين، ليتأهل الأحمر إلى نصف نهائي خليجي 24 بصحبة السعودية.

البحرين الأفضل طوال المباراة

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وتقدم علي جعفر مدن للمنتخب البحريني بهدف بالدقيقة 45 بعد انطلاقة سريعة وبمهارة فردية من الجبهة اليسرى، وجاء هدف التعادل للأزرق بقدم المهاجم يوسف ناصر من ضربة جزاء بالدقيقة 59.

وعاد منتخب البحرين من جديد للتقدم بهدف ثانٍ بالدقيقة “69” من خلال تصويبة سهلة للاعب جاسم آل شيخ فشل الحارس حمد القلاف في التصدي لها، وجاء هدف الأحمر الثالث من خلال اللاعب تياغو فيرنانديز بالدقيقة 83، وأحرز الأزرق هدف ثاني بالدقيقة 87 من خلال اللاعب أحمد الزنكي.

وواصل تياغو فيرنانديز تألقه ليحرز الهدف الرابع والثاني الشخصي له في شباك الكويت خلال الدقيقة 93 من عمر الشوط الثاني لتصبح النتيجة للأحمر 4-2.

ترتيب المجموعة الثانية

بفوز المنتخب السعودي على عمان وفوز البحرين على الكويت يصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة كالتالي :_

1- منتخب السعودية: 7 نقاط

2- منتخب البحرين: 4 نقاط

3- منتخب عمان: 4 نقاط

4- منتخب الكويت: 3 نقاط

مواجهات نصف النهائي

وعن المجموعة الأولى تأهل منتخبي العراق وقطر إلى دور نصف نهائي بطولة خليجي 24 ،وبذلك سيلاقي أسود الرافدين نظيره البحرين بينما يواجه منتخب السعودية منافسه قطر وذلك في مواجهات دور نصف نهائي بطولة خليجي 24 وتقام المباراتين يوم الخميس 5 ديسمبر القادم