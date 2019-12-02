شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة «الونش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية. وتعرض الونش للإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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