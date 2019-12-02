شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن إصابة "الونش" بمزق فى الخلفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق فى العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بثلاثيىة نظيفة.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك إقالة ميتشو وعدم منحه إلى فرصة للبقاء على رأس القيادة الفنية للزمالك فى ظل عدم إمانته وانفلات الأمور من بين يديه فى السيطرة على الفريق.

وكلف الزمالك عصام مرعي المدرب العام للفريق الكروي، بتولي مهام المدير الفني بشكل مؤقت بعد إقالة الصربي ميتشو من تدريب القلعة البيضاء.

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تولي عصام مرعي قيادة مران الزمالك اليوم، بعد إقالة ميتشو، لحين استقرار مجلس الإدارة على مدير فني جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

وعقد ميتشو جلسة مع مسئولي الزمالك منذ قليل، للاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي وطريقة رحيل المدرب عن القلعة البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع الشرقية، بعد غد الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، وسيتولي عصام مرعي القيادة الفنية للفريق، كما يستعد الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.