شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف السبب الحقيقى وراء إقالة ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "سوبركورة" السبب الحقيقى وراء إتخاذ مسئولى الزمالك قرار إقالة الصربى ميتشو من رأس القيادة الفنية للزمالك.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن خداع "ميتشو" السبب الرئيسى فى التخلى عن خدماته خاصة فى ظل إدعائه الإصابة بمرض السرطان الأمر الذى دفع اللاعبين للالتفاف حوله وتدعيمه.

وأعلن الزمالك إقالة ميتشو وعدم منحه إلى فرصة للبقاء على رأس القيادة الفنية للزمالك فى ظل عدم أمانته وانفلات الأمور من بين يديه فى السيطرة على الفريق.

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف عصام مرعي المدرب العام للفريق الكروي، بتولي مهام المدير الفني بشكل مؤقت بعد إقالة الصربي ميتشو من تدريب القلعة البيضاء.

تولي عصام مرعي قيادة مران الزمالك اليوم، بعد إقالة ميتشو، لحين استقرار مجلس الإدارة على مدير فني جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

وعقد ميتشو جلسة مع مسئولي الزمالك منذ قليل، للاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي وطريقة رحيل المدرب عن القلعة البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع الشرقية، بعد غد الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، وسيتولي عصام مرعي القيادة الفنية للفريق، كما يستعد الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.