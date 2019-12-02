شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف تفاصيل لائحة أولمبياد طوكيو بشأن اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تفاصيل لائحة أولمبياد طوكيو 2020 بشأن اللاعبين.

وأكد غريب لـ"الخليج 365" أن اللائحة تنص على ضم 18 لاعبا يشاركون فى البطولة، بجانب 4 لاعبين آخرين يسافرون مع البعثة.

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبى أن القائمة تضم حارسين مرمى فقط، على أن يكون ضمن الأربعة الاحتياطيين حارس مرمى ثالث، بحيث يتم الاستعانة بأى لاعب من الأربعة الاحتياطيين قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة.

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وكشف شوقى غريب مفاجأة بشأن اللاعبين، قائلا: "رغم أن هناك 4 لاعبين لن يشاركوا معنا فى الأولمبياد، إلا أنه فى حالة حصولنا على ميدالية سيتسلم هذا الرباعى ميدالية مثل الـ18 لاعبا فى القائمة الأساسية".