شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يتوجهون لمكتب مرتضى منصور لبدء الاجتماع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل لاعبو نادى الزمالك، إلى مكتب رئيس النادى مرتضى منصور، لبدء الاجتماع به للحديث حول مختلف الأمور والأزمات التى شهدتها الفترة الماضية.
ويأتى هذا الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، عقب الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قرر إقالة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأبيض من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
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