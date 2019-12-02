شكرا لقرائتكم سلة الزمالك يهزم الأهلي 89 – 83 بدوري المرتبط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 89 – 83 فى مباراة الاياب التى جمعت الفريقين في بطولة الدورى العام المرتبط على المركزين الثالث والرابع. وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

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