شكرا لقرائتكم موقف لاعبى الزمالك من رحيل ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح لاعبو الزمالك موقفهم من دعم الصربى ميتشو فى التواجد على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، مؤكدين أنهم ليس لهم علاقة بهذا الأمر من قريب أو من بعيد.

وأكد لاعبو الزمالك أن الدعم الذى لاقاه ميتشو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى، جاء بسبب إدعائه بإصابته بمرض السرطان.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك إقالة ميتشو وعدم منحه إلى فرصة للبقاء على رأس القيادة الفنية للزمالك فى ظل عدم إمانته وانفلات الأمور من بين يديه فى السيطرة على الفريق.

وكلف الزمالك عصام مرعي المدرب العام للفريق الكروي، بتولي مهام المدير الفني بشكل مؤقت بعد إقالة الصربي ميتشو من تدريب القلعة البيضاء.

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تولي عصام مرعي قيادة مران الزمالك اليوم، بعد إقالة ميتشو، لحين استقرار مجلس الإدارة على مدير فني جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

وعقد ميتشو جلسة مع مسئولي الزمالك منذ قليل، للاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي وطريقة رحيل المدرب عن القلعة البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع الشرقية، بعد غد الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، وسيتولي عصام مرعي القيادة الفنية للفريق، كما يستعد الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.