شكرا لقرائتكم الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئى مع كارتيرون لخلافة ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مبدئى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للرجاء البيضاوى المغربى، على تولى مهمة تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء، خلفا للصربى ميتشو الذى استقر المجلس على رحيله عن الفريق بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى 3/0 فى دورى ابطال أفريقيا.

واتفق مسئولو الزمالك مع كارتيرون على تقاضى الأخير 100 ألف دولار شهريا وهو نفس الراتب الذى كان يتقاضاه ميتشو، على أن يتولى كارتيرون مهمة الفريق دون مساعدين أجانب.

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وكان المدير الفنى الفرنسى قد طلب 120 الف دولار شهريا، إلا أن الزمالك تمسك بـ 100 ألف دولار وهو ما وافق عليه الأخير، ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة غدا لإتمام الاتفاق مع الزمالك وتوقيع عقود تدريب الفريق.