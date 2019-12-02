شكرا لقرائتكم كارتيرون يصل غدا لحسم مفاوضاته مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق للأهلى، عن قدومه إلى القاهرة، لحسم المفاوضات مع نادى الزمالك، من أجل تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للصربى ميتشو من عدمه.

وكشف كارتيرون لمصدر مقرب منه أنه سيصل إلى القاهرة، غدا الثلاثاء، للتفاوض حول المسألة مع مسئولى نادى الزمالك، بعد قرار مجلس إدارة النادى الأبيض بإقالة الصربى ميتشو من قيادة الفريق، على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رأسها الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتابع المصدر ذاته أن عدم الإعلان الرسمى عن قرار إقالة ميتشو على موقع النادى الأبيض بصورة رسمية بسبب عمل مسؤولى النادى حاليا حول إنهاء التفاوض مع الصربى ميتشو حول توقيع مخالصة مالية للنادى.