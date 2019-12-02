شكرا لقرائتكم بعثة المصرى تحط الرحال فى القاهرة بعد العودة من موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يغادر المصرى مطار القاهرة متجها إلى بورسعيد مباشرة حيث يخوض أولى تدريباته غدا على ملعب النادى ببورسعيد فى إطار استعداداته لمواجهة شبان قنا فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر .
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