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بعثة المصرى تحط الرحال فى القاهرة بعد العودة من موريتانيا...

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جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل بعثة المصري البورسعيدى إلى مطار القاهرة قادمة من موريتانيا بعد خوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية والتي جمعته بنظيره فريق نواذيبو الموريتاني وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

 

ومن المقرر أن يغادر المصرى مطار القاهرة متجها إلى بورسعيد مباشرة حيث يخوض أولى تدريباته غدا على ملعب النادى ببورسعيد فى إطار استعداداته لمواجهة شبان قنا فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

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