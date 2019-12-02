شكرا لقرائتكم 4 لاعبين في عيادة الشباب الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تواجد 4 لاعبين في عيادة نادي الشباب الطبية يوم الاثنين وذلك قبل يومين من لقاء الشعلة في دور 32 من بطولة كأس الملك.
وقال نادي الشباب في خبر بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الرباعي صوماليا وحسن معاذ وفاروق بن مصطفى وعبدالله الشامخ في عيادة النادي الطبية، ولم يشاركوا في التدريبات الجماعية التي قادها المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون.
وفي المقابل، أدى لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم تدريبات خاصة داخل الملعب رفقة أخصائي العلاج الطبيعي.
وكان الشباب قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على فريق طبرجل بستة أهداف دون رد في دور 64 من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 لاعبين في عيادة الشباب الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.