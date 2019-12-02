شكرا لقرائتكم 4 لاعبين في عيادة الشباب الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواجد 4 لاعبين في عيادة نادي الشباب الطبية يوم الاثنين وذلك قبل يومين من لقاء الشعلة في دور 32 من بطولة كأس الملك.

وقال نادي الشباب في خبر بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الرباعي صوماليا وحسن معاذ وفاروق بن مصطفى وعبدالله الشامخ في عيادة النادي الطبية، ولم يشاركوا في التدريبات الجماعية التي قادها المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون.

وفي المقابل، أدى لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم تدريبات خاصة داخل الملعب رفقة أخصائي العلاج الطبيعي.

وكان الشباب قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على فريق طبرجل بستة أهداف دون رد في دور 64 من البطولة.