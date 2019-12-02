الزمالك يتفق مع كارتيرون على 100 ألف دولار شهريًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مبدئي مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للرجاء البيضاوي المغربي، على تولي مهمة تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء، خلفًا للصربي ميتشو الذي استقر المجلس على رحيله عن الفريق بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي 3/0 في دوري أبطال أفريقيا.
واتفق مسئولو الزمالك مع كارتيرون على تقاضي الأخير 100 ألف دولار شهريًا وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه ميتشو، علي أن يتولى كارتيرون مهمة الفريق دون مساعدين أجانب.
وكان المدير الفني الفرنسي قد طلب 120 ألف دولار شهريًا، إلا أن الزمالك تمسك بـ100 ألف دولار وهو ما وافق عليه الأخير، ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة غدًا لإتمام الاتفاق مع الزمالك وتوقيع عقود تدريب الفريق.
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