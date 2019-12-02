شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقر على استمرار صبرى المنياوى مديرًا للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان استمرار صبري المنياوي في منصبه مديرًا للكرة للدراويش مع منح الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة المسئولية الفنية عن الفريق بشكل كامل لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للصربي ميودراج يستيتش

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طنطا فى الخامسة مساء الأربعاء على ستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

وتواجد المنياوي والسلحدار وأبو جريشة في مران اليوم بشكل طبيعي عقب رحيل المدرب الصربي ومعاونيه.

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وأمضى ميودراج 93 يومًا فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة.

بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة هدفين دون رد .

وإجمالا قاد ميودراج الإسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفًا وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.