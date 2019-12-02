شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن حجم إصابة الونش وغيابه أمام الشرقية وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، أن الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وبذلك سيغيب الونش بشكل مبدئي عن مواجهة الزمالك مع الشرقية، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في المباراة التى ستقام بينهما على ستاد القاهرة الدولى، فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر كما سيغيب الونش عن لقاء أول أغسطس الأنجولى فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

Advertisements

وتعرض الونش للإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التى انتهت بخسارة الزمالك بثلاثية نظيفة وغادر على أثرها المباراة.