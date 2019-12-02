شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببرونزية دورى السلة بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء تتويج الفريق بالبرونزية دون النظر إلى نتيجة مباراة الكبار التى تقام الآن بنفس الصالة لتكون نتيجتها تحصيل حاصل.
وتوج الأهلي بعد الفوز فى 3 مباريات من أصل 4 حتى الآن حيث تغلب الرجال فى مباراة الذهاب المرتبط فى الذهاب والعودة
واحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى خلف الأهلى.
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