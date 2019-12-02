شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببرونزية دورى السلة بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الأهلي لكرة السلة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة دورى المرتبط بعد تغلب فريق المرتبط تحت 18 سنة على نظيره الزمالك بنتيجة 63/73 بنهائي البطولة بالمباراة التى جمعت الفريقين بصالة هيئة القناة بالإسماعيلية. جاء تتويج الفريق بالبرونزية دون النظر إلى نتيجة مباراة الكبار التى تقام الآن بنفس الصالة لتكون نتيجتها تحصيل حاصل. Advertisements وتوج الأهلي بعد الفوز فى 3 مباريات من أصل 4 حتى الآن حيث تغلب الرجال فى مباراة الذهاب المرتبط فى الذهاب والعودة واحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى خلف الأهلى.

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