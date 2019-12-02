شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتقدم بهدفين على فاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة مصر للمقاصة مع فاركو، بتقدم الفريق الفيومي بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو مرعي ومحمد مسعد في الدقيقتين 33 و36 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

سيطر فريق المقاصة على مجريات الشوط الأول، وكان الأخطر ووضح فارق الخبرة بين لاعبي المقاصة وفاركو، حتي نجح عمرو مرعي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 1/0.

وفي الدقيقة 36 يحرز محمد مسعد الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية معلنا تقدم المقاصة 2/0، عقب الهدف الثاني حاول لاعبو المقاصة إحراز الهدف الثالث مستغلين حالة التراجع الانهيار التي سيطرت علي فريق فاركو، إلا أن محاولات لاعبي الفريق الفيومي فشلت لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدفين نظيفين.

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بدأ المقاصة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمود حمدي، الدفاع : أحمد مودي -حسني فتحي - عاصم سعيد -عصام صبحي، خط الوسط :محمد رمضان - محمد مسعد - خالد اوتشو - محمد إبراهيم ، خط الهجوم: اودو موسيس - عمرو مرعي