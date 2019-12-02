اخبار الرياضه

كارتيرون يؤكد قدومه للقاهرة غدًا للتفاوض مع نادي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤكد قدومه للقاهرة غدًا للتفاوض مع نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق للأهلى، عن قدومه إلى القاهرة، لحسم المفاوضات مع نادي الزمالك، من أجل تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للصربى ميتشو من عدمه.

وأوضح كارتيرون لمصدر مقرب منه إنه سيصل إلى القاهرة، غدًا الثلاثاء، للتفاوض مع مسئولى نادى الزمالك، بعد قرار مجلس إدارة النادى الأبيض بإقالة الصربى ميتشو من قيادة الفريق، على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رأسها الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

وتابع المصدر ذاته أن عدم الإعلان الرسمى عن قرار إقالة ميتشو على موقع النادى الأبيض بصورة رسمية بسبب عمل مسئولى النادى حاليًا حول إنهاء التفاوض مع الصربى ميتشو حول توقيع مخالصة مالية للنادى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يؤكد قدومه للقاهرة غدًا للتفاوض مع نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا