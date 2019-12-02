كارتيرون يؤكد قدومه للقاهرة غدًا للتفاوض مع نادي الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق للأهلى، عن قدومه إلى القاهرة، لحسم المفاوضات مع نادي الزمالك، من أجل تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للصربى ميتشو من عدمه.
وأوضح كارتيرون لمصدر مقرب منه إنه سيصل إلى القاهرة، غدًا الثلاثاء، للتفاوض مع مسئولى نادى الزمالك، بعد قرار مجلس إدارة النادى الأبيض بإقالة الصربى ميتشو من قيادة الفريق، على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رأسها الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وتابع المصدر ذاته أن عدم الإعلان الرسمى عن قرار إقالة ميتشو على موقع النادى الأبيض بصورة رسمية بسبب عمل مسئولى النادى حاليًا حول إنهاء التفاوض مع الصربى ميتشو حول توقيع مخالصة مالية للنادى.
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