شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتوجهون لمكتب مرتضى منصور فى جلسة حل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، عقب الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
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