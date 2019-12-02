شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتوجهون لمكتب مرتضى منصور فى جلسة حل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه لاعبو الزمالك، إلى مكتب رئيس النادى مرتضى منصور، لبدء الاجتماع به للحديث حول مختلف الأمور والأزمات التى شهدتها الفترة الماضية.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، عقب الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.