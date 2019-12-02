شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فهمى يبدأ مخطط رئاسة الاتحاد الأفريقى من إثيوبيا والسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مقرب من عمرو مراد فهمي، المدير التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي أنه يعتزم بالفعل خوض انتخابات "كاف"بعد تفكير طويل والتشاور مع عدد من أقطاب الكرة في القارة الأفريقية.
وكشف المصدر عن أن عمرو فهمي يرفض التعقيب حاليًا علي أمر ترشحة مؤكدًا في الوقت ذاته صحة أنباء ترشحه وأنه سيبدأ الحديث الجدي بداية من شهر يونيو المقبل.
وأضاف المصدر أن عمرو مراد فهمي سيبدأ جولاته الانتخابية بداية من شهر فبراير المقبل، وتكون البداية من إثيوبيا والسودان لكونهما الدولتين المؤسستين للكاف مع مصر.
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