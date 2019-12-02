شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بدون القوة الضاربة أمام بنى سويف.. تعرف على المستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي استبعاد 12 لاعبًا من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدًا في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وخرج من القائمة كل من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، جونيور أجايي، للراحة بينما علي معلول، صالح جمعة، محمد محمود، حمدي فتحي، محمود متولي، كريم نيدفيد، محمد هاني، للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف اكرامي وعلي لطفي.

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في الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر أبراهيم.

في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج.

في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.