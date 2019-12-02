شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعي ومحمد مسعد يحرزان هدفين للمقاصة بمرمى فاركو فى 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عمرو مرعي، مهاجم فريق مصر للمقاصة لفريقه بهدف نظيف في مرمي فاركو بالدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر.

سيطر فريق المقاصة على مجريات الشوط الأول، وكان الأخطر ووضح فارق الخبرة بين لاعبي المقاصة وفاركو، حتي نجح عمرو مرعي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 1/0.

وفي الدقيقة 36 يحرز محمد مسعد الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية معلنًا تقدم المقاصة 2/0.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد مودي -حسني فتحي - عاصم سعيد -عصام صبحي

خط الوسط: محمد رمضان _محمد مسعد - خالد اوتشو - محمد ابراهيم

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خط الهجوم: اودو موسيس - عمرو مرعي

الاحتياطي :

محمد كوكو-مصطفي شبيطة - -احمد ياسين -باولن فوافي-بيكلي_ صلاح عاشور - صلاح امين