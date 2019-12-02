شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يقرر بالإجماع إقالة ميتشو رسميا وينتظر توقيع المخالصة للإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الزمالك، عن اتخاذ مجلس الإدارة قراره الرسمى برحيل الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رأسها الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتابع المصدر ذاته أن عدم الإعلان الرسمى عن القرار على موقع النادى الأبيض بصورة رسمية جاء بسبب عمل مسئولى النادى حاليًا حول إنهاء التفاوض مع الصربى ميتشو بشأن توقيع مخالصة مالية للنادى، من أجل الإعلان عن رحيله بصورة رسمية عن قيادة الفريق.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك بشكل رسمى عن رحيل ميتشو عن قيادة الفريق الأبيض، بعد إنهاء كل الأمور المتعلقة بالشئون المالية الخاصة بإنهاء التعاقد معه.

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وبذلك اقترب عصام مرعى من قيادة الزمالك بصورة مؤقتة فى المباراة المقبلة أمام الشرقية، في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، نظرًا لضيق الوقت فى الفترة الحالية مع بحث الأبيض عن حسم هوية المدير الفنى الجديد للفريق.