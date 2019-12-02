شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف طلب الزمالك الأخير من ميتشو قبل الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، لـ"سوبر كورة"، طلب مسئولي القلعة البيضاء الأخير من الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد إقالته من منصبه، فى ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة. وحضر ميتشو لمقر نادي الزمالك، وعقد جلسة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء لإنهاء عقد المدرب بالتراضي وفسخ التعاقد. Advertisements ومن المنتظر أن يعقد ميتشو جلسة جديدة مع مرتضي منصور رئيس الزمالك، لتوديعه والتأكيد على رحيله دون أى أزمات بين الطرفين.

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