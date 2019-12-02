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شكرا لقرائتكم خبر عن لا يحدث إلا في ايطاليا.. بريشيا يعيد مدربه السابق ويستغني عن الجديد والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
أعلن نادى بريشيا صاحب المركز الاخير بالدورى الايطالي، إقالة المدرب الجديد فابيو جروسو من قيادة تدريب الفريق لسوء النتائج و إعادة السيد ايجينيو كوريني لقيادة بريشيا الايطالي للمرة الثانية خلفا لفابيو جروسو الذي تولي زمام الأمور خلفا لكوريني بداية من الأسبوع الثانية عشر.
وقد قاد جروسو الفريق في ثلاث جولات هزم في الثلاث مباريات وسكنت شباك الفريق ١٠اهداف ولم يسجل أي هدف ولم يضيف أي نقطة جديدة في رصيد بريشيا بالكالتشيو. بينما حينما قاد كوريني الفريق للمرة الأولى من بداية المسابقة الي الاسبوع العاشر . فاز بريشيا في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في ٦ مواجهات ، سجل ١٠ اهداف ودخل مرماه ١٦ هدف وحصد الفريق 7نقاط . مفارقة غريبة
يوم الثاني من نوفمبر من الشهر الماضي أعلن بريشيا إقالة كوريني والتعاقد مع جروسو .
الان في يوم الثاني من ديسمبر بعد شهر فقط من تولي جروسو المسئولية أعلن بريشيا إقالة جروسو وإعادة كوريني لكرسي المدير الفني .
ايجينيو كوريني دافع عن قميص بريشيا مرتين وهو لاعب والان سيدافع عن الفريق مرتين ايضا لكن هذه المرة وهو مدرب.
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