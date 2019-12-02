قائمة الأفضل في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية

الإثنين 2 ديسمبر 2019

تقام الليلة في العاصمة الفرنسية " باريس حفل توزيع جوائز فرانس فوتبول "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب وأفضل حارس.



وقد بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الكشف عن ترتيب اللاعبين في الذين تواجدت اسمائهم في قائمة الـ 30 لاعبًا المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، وجاء الترتيب كالتالي:

11- دي يونج

12- ستيرلينج

13- هازارد

14- دي بروين

15- دي ليخت

16- أجويرو

17- فيرمينو

18- جريزمان

19- أرنولد

20- أوباميانج

Advertisements

20- تاديتش

22- سون

23- هوجو لوريس

24- كوليبالي

24- تير شتيجن

26- بنزيما

26- فينالدوم

28- فان دي بيك

28- جواو فيلكيس

28- ماركينيوس

حيث صرح الهولندي دي يونج لاعب برشلونة في وقت سابق أيضًا: "ميسي الأجدر بالحصول على الكرة الذهبية من فان دايك".

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول:" لو كانن جائزة الكرة الذهبية لأفصل لاعب في التاريخ فهي لميسي أما إذا كانت لأفضل لاعب هذا الموسم فهي ستكون من نصيب فان دايك".

وأتم لاعب ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد:" الكرة الذهبية لهذا العام يجب أن تمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك".