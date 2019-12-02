"أوين" وتوقعاته لموقعة اليونايتد وتوتنهام في البريميرليج

الإثنين 2 ديسمبر 2019

مايكل أوين

من المنتظر أن يخوض فريقي مانشستر يونايتد ونظيعره توتنهام مباراة صعبة وقوية مساء الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث التنافس على العودة لكل منهم للمربع الذهبي.

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ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، أن نجم ريال مدريد ومان يونايتد السابق "مايكل أوين" ، قد توقع أن تحكم نتيجة التعادل مباراة الطرفين.

وأوضح اوين توقعه، حيث أنه يرى بأن الطرفين قد خاضا مؤخرا ثلاث مواجهات سجلوا واستقبلوا أهدافا، لذا ستكون المباراة ممتعة وأقرب بقوة للتعادل مؤكدا أن اليونايتد وبعد تعادله أمام استون فيلا هو من يمكن أن يسيطر وينهي المباراة بالتعادل ولن اتفاجأ بهذا.

في السياق ذاته يعود المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" بأقدامه مرة أخرى لقلعة الأولد ترافورد لأول مرة مع توتنهام، منذ أن طرد بإقالة مفاجئة خلال منتصف الموسم الماضي، ولديه ثلاث انتصارات مع الديك واحد أوروبي وأخران محليان.

الجدير بالذكر أن "مورينيو" قد انتشل توتنهام من دوامة اللا انتصاراته، حتى يحقف معه انتصارين بالدوري ويصعد به للنقطة ٢٠ في المركز الخامس، ليكون خير خلف للمدرب الأرجنتيني بوتشتينو ويحلق مع الفريق بفوز دراماتيكي في الأبطال على حساب أولمبياكوس برباعية متأهلا للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.