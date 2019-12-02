العراق تحسم صدارة المجموعة الأولى بتعادل سلبي أمام اليمن في خليجي 24 

الإثنين 2 ديسمبر 2019

حسم المنتخب العراقي صدارة المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد التعادل السلبي بدون أهداف أمام المنتخب اليمني في ثالث جولات دور المجموعات.



المنتخب العراقي إلى نصف النهائي

وكان المنتخب العراقي قد حقق الفوز في الجولتين الأولي والثانية أمام المنتخبين القطري والإماراتي ليضمن أسود الرافدين التأهل إلى دور نصف النهائي قبل أن يحسم صدارة المجموعة بالتعادل مع المنتخب اليمني الذي ودع البطولة من دور المجموعات.

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ترتيب العراق في المجموعة الأولى

وبهذه النتيجة يحتل العراق صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بينما اليمن في المركز الأخير بنقطة واحدة من هزيمتين وتعادل.

الإمارات تودع خليجي 24 بهزيمة ثقيلة من صاحبة الأرض

وعلى الجانب الآخر ودع المنتخب الإماراتي منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام المنتخب القطري صاحب الأرض بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى التي صعد منها المنتخب العراقي والمنتخب القطري.