شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبين في العالم 2019 والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 تدور حالياً أحداث حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لتوزيه جوائز عام 2019.

وكشف الحفل النقاب عن أفضل 10 لاعبين في العالم دون ترتيب، في إنتظار ختام التصويت لمعرفة صاحب الكرة الذهبية. وجاء اللاعبون العشرة كما يلي. ليونيل ميسي - برشلونة محمد صلاح - ليفربول روبيرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونخ Advertisements رياض محرز - مانشستر سيتي كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ساديو ماني - ليفربول كريستيانو رونالدو - يوفنتوس فيرجيل فان دايك - ليفربول بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي أليسون بيكير - ليفربول

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