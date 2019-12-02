الإمارات تودع خليجي 24 بهزيمة ثقيلة من صاحبة الأرض 

الإثنين 2 ديسمبر 2019

ودع المنتخب الإماراتي منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام المنتخب القطري صاحب الأرض .



الشوط الأول من مباراة الإمارات ضد قطر

بدأ الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات تشكيل فريقة الذي يخوض مباراته ضد نظيره قطر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 بمثلث الرعب الهجومي بقيادة الهداف علي مبخوت وجاء التشكيل الرسمي كالتالي :_

حراسة المرمى: محمد الشامسي

خط الدفاع: يوسف جابر – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – محمد برغش

خط الوسط: طارق أحمد – خلفان مبارك – عبدالله رمضان

Advertisements

خط الهجوم: علي مبخوت – بندر الأحبابي – علي صالح.

بدأ المنتخب القطري في فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب حتي تمكن أكرم عفيف مهاجم العنابي من إفتتاح التسجيل في الدقيقة 20 من خلال استغلال خطأ دفاعي فادح لخلفية الحمادي مدافع الأبيض ليحصل على الكرة ويسددها في منتصف مرمى الحارس محمد الشامسي ، قبل أن يعود الاعب القطري ذاته ليضاعف النتيجة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء .

المنتخب الإماراتي يسجل هدف تقليص الفارق

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة الإمارات ضد قطر بعشرة دقائق تحصل المنتخب الأبيض على ركلة جزاء في الدقيقة 33 تصدى لها بنجاح المهاجم على مبخوت مسجلاً هدف تقليص الفارق ليتنهي الشوط الأول بتقدم صاحبة الأرض بهدفين مقابل هدف ويتأجل حسم بطاقة الصعود للشوط الثاني.

الهيدوس يضيق الخناق على الأبيض بهدف ثالث

وشهد الشوط الثاني من مباراة الإمارات ضد قطر تسجيل صاحبة الأرض الهدف الثالث عن طريق الهيدوس في الدقيقة 55 من عمر المباراة ليصعب الفرصة على الأبيض للعودة في اللقاء ، وشهدت الدقيقة 77 تحصل الهداف الإماراتي على مبخوت على ركلة جزاء سددها بنجاح محرزا الهدف الثاني للأبيض قبل أن يختتم الخوخي مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع للعنابي .

الإمارات تودع البطولة

بهذه الخسارة ودع المنتخب الإماراتي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى التي صعد منها المنتخب العراقي والمنتخب القطري.