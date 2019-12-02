شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يجمع أغراضه ويغادر الزمالك.. ومرعي وعبدالرؤوف يقودان المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلّف مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور الثنائي عصام مرعى واحمد عبدالرؤوف بقيادة مران الفريق الكروي الاول اليوم الاثنين بعد رحيل الصربي ميتشو المدير الفني الذي تمت اقالته رسميا والاستقرار على رحيله .
ويودي اللاعبون حاليا تدريبات في الجيم قبل نزولهم لارض الملعب.
وغادر الصربي ميتشو النادي منذ قليل بعد ان جمع اغراضه وترك النادي هو وجهازه الفني المعاون .
يذكر ان لاعبو الزمالك طالبوا بعقد جلسه مع مرتضي منصور رئيس النادي قبل انتظامهم في التدريبات.
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