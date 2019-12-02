شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتدربون في الجيم وينتظرون جلسة مع «مرتضي» قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب لاعبو الزمالك عقد جلسه مع مرتضي منصور رئيس النادي اليوم بمقر النادي قبل انتظامهم في التدريبات المسائية اليوم. ويؤدي اللاعبون حاليا تدريبات في الجيم قبل نزولهم لارض الملعب في انتظار رئيس النادي. وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة المدير الفني للفريق «ميتشو» منذ قليل، ومن المنتظر ان يقود المران الكابتن عصام مرعي واحمد عبد الرؤوف.

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